Помогите сделать практикум) 1. С каким из высказываний можно согласиться? "Ценности современной молодежи такие же, как и у молодежи прошлых поколений". "Современная молодежь ценит в жизни совсем не то, что ценили молодые в ...
Обществознание
Помогите сделать практикум) 1. С каким из высказываний можно согласиться? "Ценности современной молодежи такие же, как и у молодежи прошлых поколений". "Современная молодежь ценит в жизни совсем не то, что ценили молодые в прежнее время" "У современной молодежи нет никаких постоянных ценностей, кроме денег". Обоснуйте свое мнение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что можно согласиться с первым мнением , т. к. мне 21 год и для м еня деньги не самое важное в жизни. вообще деньги это очень бесполезная вещь в жизни главное любовь,здоровье,счастье,близкие тебе люди. ведь если кто то из твоих близких умрет-деньги не помогут тебе их вернуть.я подросток . и я ценю старые традиции(поведение прошедшей молодежи)
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