Помогите сделать практикум) 1. С каким из высказываний можно согласиться? "Ценности современной молодежи такие же, как и у молодежи прошлых поколений". "Современная молодежь ценит в жизни совсем не то, что ценили молодые в ...

Гость: Гость:

Я считаю что можно согласиться с первым мнением , т. к. мне 21 год и для м еня деньги не самое важное в жизни. вообще деньги это очень бесполезная вещь в жизни главное любовь,здоровье,счастье,близкие тебе люди. ведь если кто то из твоих близких умрет-деньги не помогут тебе их вернуть.я подросток . и я ценю старые традиции(поведение прошедшей молодежи)