Подскажите, пожалуйста, какая проблема поднимается ? "Если вы не думаете о будуще??, у вас его не будет."

Обществознание

Подскажите, пожалуйста, какая проблема поднимается ? "Если вы не думаете о будуще??, у вас его не будет."

Автор: Гость