Подскажите, пожалуйста, какая проблема поднимается ? "Если вы не думаете о будуще??, у вас его не будет."
Обществознание
Подскажите, пожалуйста, какая проблема поднимается ? "Если вы не думаете о будуще??, у вас его не будет."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В данном изречении поднимается очень важная проблема осознания своего будущего в настоящем. Или её можно сформулировать по-иному: проблема ответственности в аспекте будущей жизни
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