Решите неравенство 6(7-6x)+1lt;115-28x
Алгебра
Решите неравенство 6(7-6x)+1lt;115-28x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6(7-6х)+1<115-28x 42-36x +1<115-28x -36x+28x<115-43 -8x<72 |:(-8) x>9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Подскажите, пожалуйста, какая проблема поднимается ? "Если вы не думаете о будуще??, у вас его не будет."
Информатика
Помогите пожалуйста! 3. Найдите ошибки в программе и запишите исправленную прогр??мму в тетрадь: Program 3 funkciy; Var x:y: integer Writel...
Математика