Решите неравенство 6(7-6x)+1lt;115-28x

Алгебра
Решите неравенство 6(7-6x)+1lt;115-28x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6(7-6х)+1<115-28x 42-36x +1<115-28x -36x+28x<115-43 -8x<72  |:(-8) x>9
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