ФАААСТ ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
Геометрия
ФАААСТ ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Половина основания на высоту, т.е. 1/2*4*4=8 см квад.
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