ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА О чём хотел сказать Куприн своим читателям? Обсудите с другом
Литература
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА О чём хотел сказать Куприн своим читателям? Обсудите с другом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне не удобно это исать, но если хотите обсудить с другом 1-го -4го класса, то по-моему любой писатель (не считая классиков марксизма-ленинизма) прежде всего пытался миленько срубить денюшку. ну и такм ещё факультативно посеять немного разумного-доброго-вечного, для чего спекулировал вечными мотивами - нищета, богатство, любовь, вероломство и верность. но если б за описания канибалистских оргий гарантированно платили - они б описывали бы оргии.
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