Помогите, прошу, много раз выкладываю. Никто не помогает. :(
Геометрия
Помогите, прошу, много раз выкладываю. Никто не помогает. :(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В тр-ке АВС согласно теореме косинусов ВС²=АВ²+АС²-2АВ·АС·cos30=36+3+2·6·√3·√3/2=√21 Высота в тр-ке вычисляется по формуле: hA=bc/2R, R=BC/sin30=2BC hA=АВ·ВС/2ВС=6·√3/(2√21)=3/√7=3√7/7 Ответ: ватиант 4
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