Свойства овала по симметрии
Математика
Свойства овала по симметрии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Овалом в математике называется любая плоская замкнутая выпуклая кривая. При таком определении овал может не иметь симметрии. С другой стороны, окружность - частный случай овала. А окружность имеет бесконечное множество осей симметрии. Так что ответ на вопрос: от 0 до бесконечности. Если же в вопросе подразумевался ЭЛЛИПС, то тогда прав Даниил Мернов (с той же оговоркой относительно окружности).
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