Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 60 км, одновременно выехали автомо??илист и велосипедист. Известно, что в час автомобилист проезжает на 50 км больше, чем велосипедист. Определите скорость велосипедиста, если из...

Алгебра
Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 60 км, одновременно выехали автомо??илист и велосипедист. Известно, что в час автомобилист проезжает на 50 км больше, чем велосипедист. Определите скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт В на 5 часов позже автомобилиста. Ответ дайте в км/ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10км/ч Если нужно объяснение проси.
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