Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 60 км, одновременно выехали автомо??илист и велосипедист. Известно, что в час автомобилист проезжает на 50 км больше, чем велосипедист. Определите скорость велосипедиста, если из...

Алгебра

Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 60 км, одновременно выехали автомо??илист и велосипедист. Известно, что в час автомобилист проезжает на 50 км больше, чем велосипедист. Определите скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт В на 5 часов позже автомобилиста. Ответ дайте в км/ч.

Автор: Гость