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А Круг это линия? Кривая, ломаная, прямая?
Математика
А Круг это линия? Кривая, ломаная, прямая?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Круг - это кривая линия
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