Назовите пещеру на Урале, получившую название от русского слова, обозначающего «наплыв, нарост» (по обилию сталактитов и сталагмитов).
География
Назовите пещеру на Урале, получившую название от русского слова, обозначающего «наплыв, нарост» (по обилию сталактитов и сталагмитов).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капова(Южный Урал).Капова от слова кап"наплыв,нарост"
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