Назовите пещеру на Урале, получившую название от русского слова, обозначающего «наплыв, нарост» (по обилию сталактитов и сталагмитов).

География

Назовите пещеру на Урале, получившую название от русского слова, обозначающего «наплыв, нарост» (по обилию сталактитов и сталагмитов).

Автор: Гость