Поставь слова в правильном порядке и запеши предложения прочти can she like

Английский язык
Поставь слова в правильном порядке и запеши предложения прочти can she like
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Автор: Гость
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Гость:
She can like, Can she like. Наверное так)
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