Переведите срочно текст
Английский язык
Переведите срочно текст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небо было оранжевым , когда Аня проснулась. Она слушала музыку леса вокруг неё. Мы пойдём в (не знаю). Что мы будем делать в нашей прогулке , Папа?Спросила Аня. Папа ответил, что каждая прогулка разная.Мы будем гулять по этой горе. В скором времени семья пришла туда.Аня посмотрела на горы.Это была так высоко. Ты думаешь , я смогу подняться на это гору?Спросила Аня. Они начали подниматься по немного. Поднимались всё выше и выше. Они поднимались и оглядывались вокруг. Это была тяжёлая прогулка. Они поднимались выше и выше.Наконец , они поднялись на гору. Здесь не было ветра. Никаких движений. Аня посмотрела вниз.Всё казалось таким маленьким. Когда она посмотрела вниз , она увидела деревья , которые выглядели такими маленькими.Вид был потрясающим. Как красив моя родина с вершины Говерлы!" -Подумала Аня
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Камнеметательная машина выстреливает камни под некоторым острым углом к горизон??у с фиксированной начальной скоростью. Траектория полёта камня в с...
Английский язык
Можете написать маленький текст про символ Англии (про Розу) Максимум 1-3 предложения.(Заранее спасибо) Даю 20 баллов
Математика
Алгебра
Помогите пожалуйста очень надо до среды!!! 1)разложите на множители многочлены 2(a-2b)-3a(a-2b); 2)решите уравнение внизу;3)найти ошибки допущен...