Переведите срочно текст

Гость: Гость:

Небо было оранжевым , когда Аня проснулась. Она слушала музыку леса вокруг неё. Мы пойдём в (не знаю). Что мы будем делать в нашей прогулке , Папа?Спросила Аня. Папа ответил, что каждая прогулка разная.Мы будем гулять по этой горе. В скором времени семья пришла туда.Аня посмотрела на горы.Это была так высоко. Ты думаешь , я смогу подняться на это гору?Спросила Аня. Они начали подниматься по немного. Поднимались всё выше и выше. Они поднимались и оглядывались вокруг. Это была тяжёлая прогулка. Они поднимались выше и выше.Наконец , они поднялись на гору. Здесь не было ветра. Никаких движений. Аня посмотрела вниз.Всё казалось таким маленьким. Когда она посмотрела вниз , она увидела деревья , которые выглядели такими маленькими.Вид был потрясающим. Как красив моя родина с вершины Говерлы!" -Подумала Аня