Камнеметательная машина выстреливает камни под некоторым острым углом к горизон??у с фиксированной начальной скоростью. Траектория полёта камня в системе координат, связанной с машиной, описывается формулой y=ax^2+bx : a= -1/1...
Алгебра
Камнеметательная машина выстреливает камни под некоторым острым углом к горизон??у с фиксированной начальной скоростью. Траектория полёта камня в системе координат, связанной с машиной, описывается формулой y=ax^2+bx : a= -1/100 м^-1: b=7/10 —постоянные параметры, x (м)— смещение камня по горизонтали, y (м)—высота камня над землёй. На каком наибольшем расстоянии (в метрах) от крепостной стены высотой 9 м нужно расположить машину, чтобы камни пролетали над стеной на высоте не менее 1 метра? Помогите срочно! Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Чтобы камни пролетали над стеной не менее метра, значит над землёй не менее 1 метра (9 метров высота стены + 1 метр). Значит справедливо неравенство ax ²+bx ≥ 10, где ax ²+bx — высота камня над землёй Решив его, определим наибольшее х: - (1/100) x ² + (7/10) x - 10 ≥ 0 умножим на (- 100) x ² - 7 0 x + 100 0 ≥ 0 D = 4900 – 4000 = 900 x = (70 – 30)/2 = 20 x = (70 + 30)/2 = 50 Решением неравенства будет интервал [20;50] или решение можно записать следующим образом: Машину для выполнения указанного условия нужно расположить на расстоянии 50 метров от стены (это наибольшее расстояние из полученного интервала). Ответ: 5 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Можете написать маленький текст про символ Англии (про Розу) Максимум 1-3 предложения.(Заранее спасибо) Даю 20 баллов
Математика
Алгебра
Помогите пожалуйста очень надо до среды!!! 1)разложите на множители многочлены 2(a-2b)-3a(a-2b); 2)решите уравнение внизу;3)найти ошибки допущен...
Математика
Прямая пропорциональность задана формулой у=4,8х. Найти сумму значений Х, соответс??вующих значениям у=9,6 ; 14; 4. Варианты ответов: а) 4 б) ...