Помогите пожалуйста очень надо до среды!!! 1)разложите на множители многочлены 2(a-2b)-3a(a-2b); 2)решите уравнение внизу;3)найти ошибки допущенные при решения уравнения внизу;4)решите уравнение внизу;5)разложите на множетили...

Алгебра

Помогите пожалуйста очень надо до среды!!! 1)разложите на множители многочлены 2(a-2b)-3a(a-2b); 2)решите уравнение внизу;3)найти ошибки допущенные при решения уравнения внизу;4)решите уравнение внизу;5)разложите на множетили многочлен внизу;

Автор: Гость