Помогите пожалуйста очень надо до среды!!! 1)разложите на множители многочлены 2(a-2b)-3a(a-2b); 2)решите уравнение внизу;3)найти ошибки допущенные при решения уравнения внизу;4)решите уравнение внизу;5)разложите на множетили...
Алгебра
Помогите пожалуйста очень надо до среды!!! 1)разложите на множители многочлены 2(a-2b)-3a(a-2b); 2)решите уравнение внизу;3)найти ошибки допущенные при решения уравнения внизу;4)решите уравнение внизу;5)разложите на множетили многочлен внизу;
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