Помогите пожалуйста сделать номера 794, 795 под буквами (а, б).

Гость: Гость:

А) 3/8+2 1/4=3/8+2 2/8=2 5/8 б) 1/4+3 1/6=3/12+3 2/12=3 5/12 в) 5 2/15+3 2/9=5 6/45+3 10/45=8 16/45 г) 2 4/9+1/6=2 8/18+3/18=2 11/18 д) 1 3/5+10 1/4=1 12/20+10 5/20=11 17/20 е) 4 1/4+2/9=4 6/36+ 8/36=4 19/36