От поселка до города автобус проезжает 144 км. со средней скоростью 48 км.ч. и делает 2 десятиминутные остановки. Электричка от поселка до города проезжает 135 км. со среднеи скоростью 54 км.ч. и делает 5 пятиминутных остановок...
Математика
От поселка до города автобус проезжает 144 км. со средней скоростью 48 км.ч. и делает 2 десятиминутные остановки. Электричка от поселка до города проезжает 135 км. со среднеи скоростью 54 км.ч. и делает 5 пятиминутных остановок на промежуточных станциях. на каком транспорте быстрее добираться до города? мне нужно решение. 4класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автобус 3 часа 20 минут. Электричка 2 часа 55 минут.
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