От поселка до города автобус проезжает 144 км. со средней скоростью 48 км.ч. и делает 2 десятиминутные остановки. Электричка от поселка до города проезжает 135 км. со среднеи скоростью 54 км.ч. и делает 5 пятиминутных остановок...

Математика

От поселка до города автобус проезжает 144 км. со средней скоростью 48 км.ч. и делает 2 десятиминутные остановки. Электричка от поселка до города проезжает 135 км. со среднеи скоростью 54 км.ч. и делает 5 пятиминутных остановок на промежуточных станциях. на каком транспорте быстрее добираться до города? мне нужно решение. 4класс.

Автор: Гость