На рисунке приведена схема электрической цепи с шестью лампочками одинакового сопративления. На схеме указаны силы токов, протекающий через по лампочкам Л1, Л2, и Л4. Какой силы токи текут в лампочках Л3, Л5, Л6. Схема в прило...
Физика
На рисунке приведена схема электрической цепи с шестью лампочками одинакового сопративления. На схеме указаны силы токов, протекающий через по лампочкам Л1, Л2, и Л4. Какой силы токи текут в лампочках Л3, Л5, Л6. Схема в приложении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ток в Л1=Л6=2,5А Л2=Л3=0,5 А т.к. соединены последовательно Л2+Л4+Л5=Л1=Л6 т.к. соединены параллельно, отсюда Л5 = 2,5-1-0,5 = 1 А
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