На рисунке приведена схема электрической цепи с шестью лампочками одинакового сопративления. На схеме указаны силы токов, протекающий через по лампочкам Л1, Л2, и Л4. Какой силы токи текут в лампочках Л3, Л5, Л6. Схема в прило...

Физика

На рисунке приведена схема электрической цепи с шестью лампочками одинакового сопративления. На схеме указаны силы токов, протекающий через по лампочкам Л1, Л2, и Л4. Какой силы токи текут в лампочках Л3, Л5, Л6. Схема в приложении

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