43*56*76+8000-890*3+67890

Математика
43*56*76+8000-890*3+67890
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 43*56=2408  2) 2408*76=183008 3)890*3=2670 4)183008+8000=191008 5)2670+67890=70560 6)191008-70560=120448
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