Чергування голосних звуків можливе в кожному слові рядка вибрати вариант: А) ско??ити,мести,збирати Б) секрет,шостий,столик В) Львів,літати,хокей Г) ламати,хліб,воля

Українська мова
Чергування голосних звуків можливе в кожному слові рядка вибрати вариант: А) ско??ити,мести,збирати Б) секрет,шостий,столик В) Львів,літати,хокей Г) ламати,хліб,воля
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) скочити-скік (зайчик з пеньочка -скік!) Мести- замітати Збирати- збір
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