Чергування голосних звуків можливе в кожному слові рядка вибрати вариант: А) ско??ити,мести,збирати Б) секрет,шостий,столик В) Львів,літати,хокей Г) ламати,хліб,воля

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Чергування голосних звуків можливе в кожному слові рядка вибрати вариант: А) ско??ити,мести,збирати Б) секрет,шостий,столик В) Львів,літати,хокей Г) ламати,хліб,воля

Автор: Гость