Даю 50 баллов: Описать стандартные элементы окна браузера! Заранне спасибо!

Информатика
Даю 50 баллов: Описать стандартные элементы окна браузера! Заранне спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стандартно в окне браузера используется панель для выполнения практически всех операций. Она располагается сверху. На ней есть: 1 Кнопки назад/вперёд для загрузки предыдущей/следующей страницы 2 Адресная строка, совмещенная с полем поиска 3 Кнопка Поиск - открывает окно поискового запроса 4 Кнопка Обновить - для обновления содержимого окна 5 Кнопка Остановить - останавливает загрузку веб - страницы 6 Панель для вкладок (просматриваемых веб - страниц) 7 Кнопка Домой - переход на стартовую страницу 8 Кнопка Настройки Также есть само окно браузера, в котором работает пользователь, кнопки в верхнем правом углу Свернуть/Закрыть, вкладки веб-страниц (в шапке каждой - название и значок закрытия), значок для создания новых веб-страниц.
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