При делении числа У на Х в неполном частном получается 7,а в остатке 5. Укажите форм??лу функциональной зависимости У на Х. Варианты ответов: а) у=7х-5 б)у=5х+7 с) у=7х+5 д) у=-7х-5

Математика

При делении числа У на Х в неполном частном получается 7,а в остатке 5. Укажите форм??лу функциональной зависимости У на Х. Варианты ответов: а) у=7х-5 б)у=5х+7 с) у=7х+5 д) у=-7х-5

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