При делении числа У на Х в неполном частном получается 7,а в остатке 5. Укажите форм??лу функциональной зависимости У на Х. Варианты ответов: а) у=7х-5 б)у=5х+7 с) у=7х+5 д) у=-7х-5
Математика
При делении числа У на Х в неполном частном получается 7,а в остатке 5. Укажите форм??лу функциональной зависимости У на Х. Варианты ответов: а) у=7х-5 б)у=5х+7 с) у=7х+5 д) у=-7х-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=7х+5 - вариант с).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМЕРЛА! !! Летели галки сели на палки. По одной сядут галка лишняя. По две сядут палка лишняя. Сколько галочку и сколько палок?
Русский язык
Спишите.Определите спряжение,лицо и число глаголов. Зовут, ползет, вьют, ведут,шуршит,летят,грызет,трещит,пищат,зовешь,снуют,пронесет,сохранит,с...
Математика
Довжина прямокутника 10 см,а ширина складає другу частину довжини. Накресли такий ??рямокутник і знайди його периметр
Математика
Сегодня в класс пришли 38 учеников , что составляет 95 % общего количества в классе . ??колько учеников в классе?