Сегодня в класс пришли 38 учеников , что составляет 95 % общего количества в классе . ??колько учеников в классе?

Математика

Сегодня в класс пришли 38 учеников , что составляет 95 % общего количества в классе . ??колько учеников в классе?

Автор: Гость