Сегодня в класс пришли 38 учеников , что составляет 95 % общего количества в классе . ??колько учеников в классе?
Математика
Сегодня в класс пришли 38 учеников , что составляет 95 % общего количества в классе . ??колько учеников в классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38:95=х:100; х=38*100/95; х=40; Ответ:40 учеников.
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