ПОМОГИТЕ ,ПОЖАЛУЙСТА! 1) известно , что 3,5 lt;хlt; 4,5 . Какое наибольшее целое значение может принимать выражение 17-4х? 2) чему равно значение числового выражения \frac{1}{2} * √7 * \frac{1}{7} *√28
Алгебра
ПОМОГИТЕ ,ПОЖАЛУЙСТА! 1) известно , что 3,5 lt;хlt; 4,5 . Какое наибольшее целое значение может принимать выражение 17-4х? 2) чему равно значение числового выражения \frac{1}{2} * √7 * \frac{1}{7} *√28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 (чтобы было целое нужно целое x, значит 4 17 - 16 = 1) 2) не знаю
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