Помогите срочно :* Образуй от данных существительных форму множественного числа. Обозначь окончания, поставь знак ударения. Сделай вывод об окончаниях существительных в именительном падеже, множественном числе. Заранее спас...

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Помогите срочно :* Образуй от данных существительных форму множественного числа. Обозначь окончания, поставь знак ударения. Сделай вывод об окончаниях существительных в именительном падеже, множественном числе. Заранее спасибо. дам 10 баллов*)

Автор: Гость