СРОЧНО!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!! Complete the sentences with the words from the box

Английский язык
СРОЧНО!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!! Complete the sentences with the words from the box
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1.rapid 2.impress 3.silence 4.achieved 5.screen
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