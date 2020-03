Написать программу тест состоящую из пяти произвольных вопросов выдающую резуль??ат

Гость: Гость:

Program test; var a:array [1..20] of string; b,c,d,e,f:string; i:byte; begin writeln('Ответами в тесте будут являться номера ответов, а не сами ответы.'); writeln('Отмена крепостного права:'); a[1]:=('1. 1861 г.'); a[2]:=('2. 1886 г.'); a[3]:=('3. 1855 г.'); a[4]:=('4. 1889 г.'); for i:=1 to 4 do begin writeln(a[i]); end; readln(b); if b='1' then writeln('Ответ верный') else writeln('Ответ неверен'); //------------------------------------------------------------------- writeln('Сколько будет корень третий степени из 8:'); a[5]:=('1. 8'); a[6]:=('2. 4'); a[7]:=('3. 1'); a[8]:=('4. 2'); for i:=5 to 8 do begin writeln(a[i]); end; readln(c); if c='4' then writeln('Ответ верный') else writeln('Ответ неверен'); //------------------------------------------------------------------- writeln('Сколько слогов в слове рыбак:'); a[9]:=('1. 3'); a[10]:=('2. 4'); a[11]:=('3. 2'); a[12]:=('4. 1'); for i:=9 to 12 do begin writeln(a[i]); end; readln(d); if d='3' then writeln('Ответ верный') else writeln('Ответ неверен'); //------------------------------------------------------------------- writeln('Столица Португалии:'); a[13]:=('1. Париж'); a[14]:=('2. Лондон'); a[15]:=('3. Лиссабон'); a[16]:=('4. Оренбург'); for i:=13 to 16 do begin writeln(a[i]); end; readln(e); if e='3' then writeln('Ответ верный') else writeln('Ответ неверен'); //------------------------------------------------------------------- writeln('Как с английского переводится слово circuit:'); a[17]:=('1. Лампа'); a[18]:=('2. Колонка'); a[19]:=('3. Электрон'); a[20]:=('4. Схема'); for i:=17 to 20 do begin writeln(a[i]); end; readln(f); if f='4' then writeln('Ответ верный') else writeln('Ответ неверен'); end. У меня в паскале компилируется, всё работает. Если криво, ниже картинка