Написать программу тест состоящую из пяти произвольных вопросов выдающую резуль??ат

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Написать программу тест состоящую из пяти произвольных вопросов выдающую резуль??ат
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Гость:
Program test;   var a:array [1..20] of string; b,c,d,e,f:string; i:byte;  begin  writeln('Ответами в тесте будут являться номера ответов, а не сами ответы.');    writeln('Отмена крепостного права:');    a[1]:=('1. 1861 г.');    a[2]:=('2. 1886 г.');    a[3]:=('3. 1855 г.');    a[4]:=('4. 1889 г.');    for i:=1 to 4 do begin    writeln(a[i]);    end;    readln(b);    if b='1' then writeln('Ответ верный') else writeln('Ответ неверен');    //-------------------------------------------------------------------    writeln('Сколько будет корень третий степени из 8:');    a[5]:=('1. 8');    a[6]:=('2. 4');    a[7]:=('3. 1');    a[8]:=('4. 2');    for i:=5 to 8 do begin    writeln(a[i]);    end;    readln(c);    if c='4' then writeln('Ответ верный') else writeln('Ответ неверен');      //-------------------------------------------------------------------    writeln('Сколько слогов в слове рыбак:');    a[9]:=('1. 3');    a[10]:=('2. 4');    a[11]:=('3. 2');    a[12]:=('4. 1');    for i:=9 to 12 do begin    writeln(a[i]);    end;    readln(d);    if d='3' then writeln('Ответ верный') else writeln('Ответ неверен');     //-------------------------------------------------------------------      writeln('Столица Португалии:');    a[13]:=('1. Париж');    a[14]:=('2. Лондон');    a[15]:=('3. Лиссабон');    a[16]:=('4. Оренбург');    for i:=13 to 16 do begin    writeln(a[i]);    end;    readln(e);    if e='3' then writeln('Ответ верный') else writeln('Ответ неверен');    //-------------------------------------------------------------------      writeln('Как с английского переводится слово circuit:');    a[17]:=('1. Лампа');    a[18]:=('2. Колонка');    a[19]:=('3. Электрон');    a[20]:=('4. Схема');    for i:=17 to 20 do begin    writeln(a[i]);    end;    readln(f);    if f='4' then writeln('Ответ верный') else writeln('Ответ неверен');    end.  У меня в паскале компилируется, всё работает. Если криво, ниже картинка
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