Сочинение на тему чтобы случилось если бы спартак победил?
История
Сочинение на тему чтобы случилось если бы спартак победил?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дело в том что цели восставших были неясны.Спартак вполне мог занять Рим но не пошел на город ,а сначала повел войска на север стремясь покинуть пределы римской империи ,а часть воставших его не поддержало и отделившись были разбиты поэтому узнав о приближении Помпея и отказе Галлов поддержать его он повернул на юг чтоб уйти с помощью пиратов в северную африку.Его предали и воставшие в тяжелом сражении проиграли
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