Добрыня Никитич гостил у змея Горыныча. Через пять часов после того, как Добрыня о??правился домой, Горыныч увидел, что гость забыл скатерть самобранку и полетел догонять. Если скорость полета Горыныча - 165 км/ч, а скорость До...

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Добрыня Никитич гостил у змея Горыныча. Через пять часов после того, как Добрыня о??правился домой, Горыныч увидел, что гость забыл скатерть самобранку и полетел догонять. Если скорость полета Горыныча - 165 км/ч, а скорость Добрыни верхом- 15 км/ч, то Горыныч до встречи пролетит расстояние: 1) 75 км 2)135 км 3) 82,5 км

Автор: Гость