Добрыня Никитич гостил у змея Горыныча. Через пять часов после того, как Добрыня о??правился домой, Горыныч увидел, что гость забыл скатерть самобранку и полетел догонять. Если скорость полета Горыныча - 165 км/ч, а скорость До...
Математика
Добрыня Никитич гостил у змея Горыныча. Через пять часов после того, как Добрыня о??правился домой, Горыныч увидел, что гость забыл скатерть самобранку и полетел догонять. Если скорость полета Горыныча - 165 км/ч, а скорость Добрыни верхом- 15 км/ч, то Горыныч до встречи пролетит расстояние: 1) 75 км 2)135 км 3) 82,5 км
Ответ(ы):
Гость:
X расстояние до встречи Добрыня проехал это расстояние за x/15 часов Горыныч летел x/165+5 часов x/15=x/165 +5 11x/165=x/165 +5 10x/165=5 10x=165*5 10x=825 x=82,5 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
География
Русский язык