Объясни, почему это происходит, соединив два преложения в одно. Помогите, пожалуйста..!?!..
Английский язык
Объясни, почему это происходит, соединив два преложения в одно. Помогите, пожалуйста..!?!..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается, два предложения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Русский язык
Спишите.Определите спряжение,лицо и число глаголов. Зовут, ползет, вьют, ведут,шу??шит,летят,грызет,трещит,пищат,зовешь,снуют,пронесет,сохранит,с...
Физика
Мяч брошен вертикально вверх с балкона вертикально вверх с балкона, находящегося на высоте h=18,2 м, со скоростью V0=6 м/с. Через какое время он ок...
Қазақ тiлi
Буын үндестігінің терминдік балама атауын белгіленіз: а. синтаксис б. лексикол??гия с. морфология д. сингармонизм е. фонетика