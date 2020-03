40 БАЛЛЛОВ ЗА РАССКАЗ ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️???️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Гость: Гость:

Ich heiße Helga. Ich bin yehn Jahre alt. Ich wohne in Irkutsk. Meine Schule heißt Irkutskaya. Ich bin in Klasse 5. Ich habe Schule 6 Tage pro Woche. Ich stehe um 7 Uhr jeden Tag auf. Ich gehe um 8 Uhr aus dem Haus. Ich bin von 9 bis 12 Uhr in der Schule. Der Unterricht beginnt um 9 Uhr. Jede Unterrichtsstunde hat 45 Minuten. Ich habe 4 Unterrichtsstunden jeden Tag. Ich habe 3 Pausen. Meine Lieblingsfächer sind Russisch, Deutsch, Mathematik. Um 12 Uhr ist die Schule zu Ende. Ich habe AGs nicht. Um 13 Uhr bin ich wieder zu Hause. Am Wochenende male ich.