Ребята можете помочь,Написать текст про Биг Бен и Лондонский глаз Текст должен состоять максимум из 5-8 предложений (можно написать отдельно) Даю 35 баллов.

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Ребята можете помочь,Написать текст про Биг Бен и Лондонский глаз Текст должен состоять максимум из 5-8 предложений (можно написать отдельно) Даю 35 баллов.

Автор: Гость