Ребята можете помочь,Написать текст про Биг Бен и Лондонский глаз Текст должен состоять максимум из 5-8 предложений (можно написать отдельно) Даю 35 баллов.
Английский язык
Ребята можете помочь,Написать текст про Биг Бен и Лондонский глаз Текст должен состоять максимум из 5-8 предложений (можно написать отдельно) Даю 35 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там можно найти что ты хотел (ла )
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