Как называется гора , которая совсем не видна на картине Карла Брюллова , но хорошо видна на фотографии , сделанной из Неаполя.

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Как называется гора , которая совсем не видна на картине Карла Брюллова , но хорошо видна на фотографии , сделанной из Неаполя.

Автор: Гость