Как называется гора , которая совсем не видна на картине Карла Брюллова , но хорошо видна на фотографии , сделанной из Неаполя.
История
Как называется гора , которая совсем не видна на картине Карла Брюллова , но хорошо видна на фотографии , сделанной из Неаполя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта гора называется Везувий, извержение которого погубило доевнеримский город Помпеи.
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