Интересные факты про наши органы чувст

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Каждый человек тем или иным способом взаимодействует с миром, чувствует, слышит, ощущает запахи. Это все называется чувства. Вот некоторые факты, которые помогут совладать с этими сенсорными способностями. 1. Слух становится хуже после переедания. Если Ваш род деятельности предусматривает идеальный, музыкальный слух то не стоит кушать много перед важным мероприятием. 2. Третья часть населения планеты имеет плохое зрение. Эта статистика касается не только тех кто знает о своих проблемах и носит очки и линзы сознательно понимая свои проблемы. Многие даже и не подозревают о том, что зрение у них не совершенно, а с годами становится еще хуже. Сейчас как раз то время когда надо оторваться от экрана и дать отдохнуть глазам. 3. Почувствовать вкус можно только тогда, когда слюна сможет что-то растворить. Иными словами, Вы не узнаете вкус того вещества которое не поддается растворению под действием слюны. Этот факт можно очень просто проверит, нужно всего лишь высушить язык, и что-то попробовать. 4. Лучше всего распознают запахи – женщины. Наукой доказано, что прекрасная половина человечества рождена с лучшими обонятельными рецепторами, чем у мужчин, и остается это преобладание на протяжении всей жизни. Доказано на практике, что женщины лучше всего распознают запахи цитруса, ванили и кофе. Но есть несчастный 2% населения, у которых практически отсутствует обонятельные чувства. 5. Человеческий нос помнит и распознает около 50 тысяч разных ароматов и большинство из них связаны с воспоминаниями. К сравнения нос ищейки в миллион раз чувствительнее. 6. Шум влияет на внимание. Доказано что наималейший шорох вызывает расширение зрачка. По этой причине люди, чья жизнь связана с хрупкой и кропотливой работой, очень болезненно реагируют на посторонние звуки. Шум изменяет фокус, размытость и мешает выполнять мелкую работу, например хирургам. 7. Каждый человек имеет уникальный для него запах, кроме однояйцовых близнецов. Сами того не осознавая, люди могут по запаху узнавать своих близких и знакомых, а младенцы так узнают свою маму. Запах каждого, зависит от генетики, и от местности где человек проживает, так же от того как используются средства личной гигиены, ну и конечно же от питания.