Помогите написать стихотворение и в конце должныбыть не проказник праздник букет лет! не лень день? год ведет.

Гость: Гость:

Мальчик Саша не проказник. Он для мамы своей - праздник! Нарвал в поле ей букет, Милой маме тридцать лет! Незнакома Саше лень, Дела делает весь день. Ждал он этого весь год, Мама в цирк его ведет!