Помогите написать стихотворение и в конце должныбыть не проказник праздник букет лет! не лень день? год ведет.
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Помогите написать стихотворение и в конце должныбыть не проказник праздник букет лет! не лень день? год ведет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик Саша не проказник. Он для мамы своей - праздник! Нарвал в поле ей букет, Милой маме тридцать лет! Незнакома Саше лень, Дела делает весь день. Ждал он этого весь год, Мама в цирк его ведет!
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