Объём прямоугольного параллелепипеда 302,4 см в кубе, а площадь его основания 72 см в кубе. Найдите высоту

Математика
Объём прямоугольного параллелепипеда 302,4 см в кубе, а площадь его основания 72 см в кубе. Найдите высоту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем куба равен площадь основания умноженная на высоту куба. V=S*H, H=V/S. 302,4/72=4,2 см. Ответ: высота=4,2 см.
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