Объём прямоугольного параллелепипеда 302,4 см в кубе, а площадь его основания 72 см в кубе. Найдите высоту

Математика

Объём прямоугольного параллелепипеда 302,4 см в кубе, а площадь его основания 72 см в кубе. Найдите высоту

Автор: Гость