Сколько грамм соли содержится в 70 граммах 2% раствора?
Химия
Сколько грамм соли содержится в 70 граммах 2% раствора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W% = m(в-ва)/m(р-ра) × 100% 2% = m(в-ва)/70г × 100% m(в-ва) = 70г × 2% : 100% = 1,4г
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