Начерти в тетради координатный луч с единичным отрезком 10 см отметьте на нем точк?? которые соответствуют числам 0,3 0,5 0,75 1,2 1,8 2 , 25
Математика
Начерти в тетради координатный луч с единичным отрезком 10 см отметьте на нем точк?? которые соответствуют числам 0,3 0,5 0,75 1,2 1,8 2 , 25
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