Какой объем хлороводорода масса и число молекул образуется при смешивании водорода и хлора объемом 2,8 л
Химия
Какой объем хлороводорода масса и число молекул образуется при смешивании водорода и хлора объемом 2,8 л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2 + Cl2 = 2HCl n(Cl2) = V/Vm = 2.8/22.4 = 0.125 моль Из уравнения реакции n(HCl) = 0.125*2/1 = 0.25 моль V(HCl) = n*Vm = 0.25*22.4 = 5,6 л m(HCl) = n*M = 0.25*36.5 = 9,125 г N(HCl) = n*Na = 0.25*6.03*10^23 = 1,5*10^23 молекул
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