Окружающий мир 3 класс 1) Для чего нужен труд людей в экономике? 2) Какие профессии необходимы в экономике? 3) От чего зависит успех труда людей?
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Окружающий мир 3 класс 1) Для чего нужен труд людей в экономике? 2) Какие профессии необходимы в экономике? 3) От чего зависит успех труда людей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Для чего нужен труд людей: Труд необходим для того, чтобы добывать природные богатства. Он требуется для производства любых товаров и услуг. 2. Какие профессии необходимы в экономике: В экономике нужен труд людей самых разных профессии. И не только физический труд, но и умственный, например труд архитектора, инженера, работника банка, учёного 3. От чего зависит успех труда людей: Успех труда людей во многом зависит от их образования. Успех труда зависит и от здоровья людей.
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