Окружающий мир 3 класс 1) Для чего нужен труд людей в экономике? 2) Какие профессии необходимы в экономике? 3) От чего зависит успех труда людей?

Гость: Гость:

1. Для чего нужен труд людей: Труд необходим для того, чтобы добывать природные богатства. Он требуется для производства любых товаров и услуг. 2. Какие профессии необходимы в экономике: В экономике нужен труд людей самых разных профессии. И не только физический труд, но и умственный, например труд архитектора, инженера, работника банка, учёного 3. От чего зависит успех труда людей: Успех труда людей во многом зависит от их образования. Успех труда зависит и от здоровья людей.