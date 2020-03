Дан массив А(n). Уменьшить все его элементы на минимальный элемент массива.

Гость: Гость:

C++ #include <iostream> using namespace std; int main() {

int i, n, imin = 0;

cin >> n;

int a[n];

for (i = 0; i < n; i++)

cin >> a[i];

for (i = 0; i < n; i++)

if (a[i] < a[imin]) imin = i;

for (i = 0; i < n; i++)

cout << a[i] - a[imin] << " ";

}