Героизм и коллекционизм почему это склоняющиеся поведения со знаком +
Обществознание
Героизм и коллекционизм почему это склоняющиеся поведения со знаком +
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Героизм и коллекционизм мы относим к позитивно отклоняющемуся поведению, поскольку они не нарушают общественного порядка, а наоборот, способствуют его совершенствованию.
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