Чем дышат костные рыбы?

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Дыхание жаберное. Из ротовой полости вода проходит через жаберные щели, омывает жабры и из-под жаберных крышек выходит наружу. Жабры состоят из жаберных дуг, которые, в свою очередь, состоят из жаберных лепестков и жаберных тычинок.У некоторых видов существенное значение имеет кожное дыхание, или имеются приспособления к дыханию воздухом