Для разделения раствора сахара от нерастворимых в воде примесей можно использовать способ : 1)фильтрования 2)кристаллизация 3)выпаривания 4)хромотография

Химия

Для разделения раствора сахара от нерастворимых в воде примесей можно использовать способ : 1)фильтрования 2)кристаллизация 3)выпаривания 4)хромотография

Автор: Гость