Для разделения раствора сахара от нерастворимых в воде примесей можно использовать способ : 1)фильтрования 2)кристаллизация 3)выпаривания 4)хромотография
Химия
Для разделения раствора сахара от нерастворимых в воде примесей можно использовать способ : 1)фильтрования 2)кристаллизация 3)выпаривания 4)хромотография
Ответ(ы) на вопрос:
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для разделения раствора сахара от нерастворимых в воде примесей можно использовать способ : 1)фильтрования
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