Для разделения раствора сахара от нерастворимых в воде примесей можно использовать способ : 1)фильтрования 2)кристаллизация 3)выпаривания 4)хромотография

Химия
Для разделения раствора сахара от нерастворимых в воде примесей можно использовать способ : 1)фильтрования 2)кристаллизация 3)выпаривания 4)хромотография
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для разделения раствора сахара от нерастворимых в воде примесей можно использовать способ : 1)фильтрования 
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