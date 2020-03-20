Выполните вычитание 7/20-3/20

Математика
Выполните вычитание 7/20-3/20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
420, т.к знаменатели одинаковые поэтому мы вычитаем только числители(7-3=4)
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