Выполните вычитание 7/20-3/20
Математика
Выполните вычитание 7/20-3/20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
420, т.к знаменатели одинаковые поэтому мы вычитаем только числители(7-3=4)
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