Биология девятый класс. Задача на 3 закон Менделя. у душистого горошка высокий ро??т доминирует над карликовым, зеленые бобы - над желтыми. Какими будут гибриды скрещевании ГОМОЗИГОТНОГО (почему, если гомозиготный - это либо А...
Биология
Биология девятый класс. Задача на 3 закон Менделя. у душистого горошка высокий ро??т доминирует над карликовым, зеленые бобы - над желтыми. Какими будут гибриды скрещевании ГОМОЗИГОТНОГО (почему, если гомозиготный - это либо А или а) растения ВЫСОКОГО РОСТА с желтыми бобами(?) и карлика с желтыми бобами(?)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гомозиготные - означает, что они одинаковые либо АА, либо аа. Чтобы было легче запомнить, можно провести ассоциацию с гомиками (нелепо конечно) гомо- значит одинаковые. А в задании всё верно указано,почему у обоих жёлтые бобы?
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