Биология девятый класс. Задача на 3 закон Менделя. у душистого горошка высокий ро??т доминирует над карликовым, зеленые бобы - над желтыми. Какими будут гибриды скрещевании ГОМОЗИГОТНОГО (почему, если гомозиготный - это либо А...

Биология
Биология девятый класс. Задача на 3 закон Менделя. у душистого горошка высокий ро??т доминирует над карликовым, зеленые бобы - над желтыми. Какими будут гибриды скрещевании ГОМОЗИГОТНОГО (почему, если гомозиготный - это либо А или а) растения ВЫСОКОГО РОСТА с желтыми бобами(?) и карлика с желтыми бобами(?)?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гомозиготные - означает, что они одинаковые либо АА, либо аа. Чтобы было легче запомнить, можно провести ассоциацию с гомиками (нелепо конечно) гомо- значит одинаковые. А в задании всё верно указано,почему у обоих жёлтые бобы?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Нарисовать звуковую схему слов: аист. слон, сом
Ответить
Биология
Чем дышат костные рыбы?
Ответить
Математика
Выполните вычитание 7 /20 - 3 / 20
Ответить
Алгебра
При каких отрицательных значениях с прямая x+y=c и окружность x^2+y^2=2 не имеют общих т??чек(ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!) SOS
Ответить
Химия
Для разделения раствора сахара от нерастворимых в воде примесей можно использовать способ : 1)фильтрования 2)кристаллизация 3)выпаривания 4)хромото...
Ответить