Биология девятый класс. Задача на 3 закон Менделя. у душистого горошка высокий ро??т доминирует над карликовым, зеленые бобы - над желтыми. Какими будут гибриды скрещевании ГОМОЗИГОТНОГО (почему, если гомозиготный - это либо А...

Биология

Биология девятый класс. Задача на 3 закон Менделя. у душистого горошка высокий ро??т доминирует над карликовым, зеленые бобы - над желтыми. Какими будут гибриды скрещевании ГОМОЗИГОТНОГО (почему, если гомозиготный - это либо А или а) растения ВЫСОКОГО РОСТА с желтыми бобами(?) и карлика с желтыми бобами(?)?

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