Нарисовать звуковую схему слов: аист. слон, сом
Русский язык
Нарисовать звуковую схему слов: аист. слон, сом
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Гость:
(А и'ст)-2сл.,4б.,4зв.
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