При какой глубине заполненной водой скважины давление воды на дно 200кПа. помогите решить и объяснить пожалуйста.

Физика

При какой глубине заполненной водой скважины давление воды на дно 200кПа. помогите решить и объяснить пожалуйста.

Автор: Гость