При какой глубине заполненной водой скважины давление воды на дно 200кПа. помогите решить и объяснить пожалуйста.
Физика
При какой глубине заполненной водой скважины давление воды на дно 200кПа. помогите решить и объяснить пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле давления P=pgh, где p=1000кг/м^3 - плотность воды h=P/pg=200000/10000=20м
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