От ленты длиной 5 м отрезали три куска по 6 дм .Какой стала длина ленты
Математика
От ленты длиной 5 м отрезали три куска по 6 дм .Какой стала длина ленты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5м=50дм 50-3*6=50-18=32 дм или 3м 2дм
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