Помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! напишите песенку про 3 китайцев с контробас??м

Гость: Гость:

Три китайца с контрабасом шли по улице и что-то друг другу рассказывали, тут явилась полиция и заявила: «Это что такое?» - три китайца с контрабасом!Трём китайцам пришлось проследовать в отделение. Служащий достал пишущую машинку и бумагу. Три китайца с контрабасом дали показание, а история вдруг прозвучала сейчас по-иному:Три китийци с кинтрибисим...Да, служащий полиции усердно печатал, ну всё было включено в протокол. В конце то концов этот славный человек выполнил не более, чем свой долг, но что там было напечатано, ну надо же такое, в этом отчёте полиции!Тру кутуйцу ...Когда об этом узнали на Радио, там переполошились: трём китайцам пришлось прийти на дачу интервью, но когда началась радиопередача, все так удивились: история опять прозвучала по-иному:Тра катайца ...