Сочинение 3 класс на тему "Как веду себя за столом"

Гость: Гость:

Когда мама зовёт кушать - я послушно сажусь за стол. Когда мы соберемся всей семьёй за столом - начинаем кушать. За столом не балуюсь, едой не играю. Когда просят передать еду - помогаю. Когда я ем - не говорю, не чавкаю. Если пьем чай - не сёрбаю.