Сочинение 3 класс на тему "Как веду себя за столом"

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Сочинение 3 класс на тему "Как веду себя за столом"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда мама зовёт кушать - я послушно сажусь за стол. Когда мы соберемся всей семьёй за столом - начинаем кушать. За столом не балуюсь, едой не играю. Когда просят передать еду - помогаю. Когда я ем - не говорю, не чавкаю. Если пьем чай - не сёрбаю.
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